رئيس الوزراء الهندى: مستعدون للتعاون مع شركائنا لتعزيز القيم الديمقراطية عالميًا

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للتعاون مع شركائها من أجل تعزيز القيم الديمقراطية على المستوى العالمي.



جاء ذلك بعد يوم واحد من مشاركة مودي في القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الديمقراطية.

وقال رئيس الوزراء الهندي - في تدوينة له على موقع (تويتر) - "لقد سعدت بالمشاركة في القمة الخاصة بالديمقراطية تلبية لدعوة الرئيس بايدن، ونظرًا لأن الهند توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، فإننا على استعداد للعمل مع شركائنا من أجل تعزيز القيم الديمقراطية عالميًا، بما في ذلك المنتديات متعددة الأطراف".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد استضاف، أمس الخميس، أول قمة من نوعها بشأن الديمقراطية شارك فيها حوالي 80 زعيمًا عالميًا، من بينهم رئيس الوزراء الهندي وزعماء من فرنسا وكندا والبرازيل والأرجنتين وأوروجواي واليابان والفلبين ودول أخرى.



وكانت القمة تركز على التحديات التي تواجه الديمقراطيات، وأتاحت منصة للزعماء للإعلان عن التزامات فردية وجماعية وإصلاحات ومبادرات للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.