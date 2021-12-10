الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الهندى: مستعدون للتعاون مع شركائنا لتعزيز القيم الديمقراطية عالميًا

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للتعاون مع شركائها من أجل تعزيز القيم الديمقراطية على المستوى العالمي.


جاء ذلك بعد يوم واحد من مشاركة مودي في القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الديمقراطية.
وقال رئيس الوزراء الهندي - في تدوينة له على موقع (تويتر) - "لقد سعدت بالمشاركة في القمة الخاصة بالديمقراطية تلبية لدعوة الرئيس بايدن، ونظرًا لأن الهند توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، فإننا على استعداد للعمل مع شركائنا من أجل تعزيز القيم الديمقراطية عالميًا، بما في ذلك المنتديات متعددة الأطراف".


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد استضاف، أمس الخميس، أول قمة من نوعها بشأن الديمقراطية شارك فيها حوالي 80 زعيمًا عالميًا، من بينهم رئيس الوزراء الهندي وزعماء من فرنسا وكندا والبرازيل والأرجنتين وأوروجواي واليابان والفلبين ودول أخرى.


وكانت القمة تركز على التحديات التي تواجه الديمقراطيات، وأتاحت منصة للزعماء للإعلان عن التزامات فردية وجماعية وإصلاحات ومبادرات للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى