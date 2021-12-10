الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية: البلاد تعرضت إلى التهديد مما دفع الرئيس لاتخاذ تدابير استثنائية

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الجمعة، أن تونس قد تعرضت إلى التهديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ تدابير وقائية استثنائية من شأنها أن تضع البلاد على درب تصحيح مسارها الديمقراطي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة.


وأضافت رئيسة الحكومة - لدى إشرافها على افتتاح فعالية "أيام المؤسسة" بسوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء" - أن 25 يوليو 2021 مثل حافزًا جديدًا لدفع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات، لا سيما بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي.


وتابعت بودن - حسبما نقلت الإذاعة الوطنية - أن الصعوبات التي تمر بها تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، كانت نتيجة العديد من التراكمات والإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.


واستعرضت في هذا الإطار مختلف أوجه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تظهر خاصة في انخفاض معدل النمو وتفاقم نسبة التداين التي تضاعفت خلال عشر سنوات، مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي والحد بشكل واضح من قدرة تونس على الحصول على التمويل الخارجي.


كما تطرقت إلى الوضع الاجتماعي الهش، لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة خاصة لدى فئة الشباب وأصحاب الشهادات العليا والنساء علاوة على تفاقم العجز المائي بسبب التغيرات المناخية، وتدهور الأوضاع البيئية نتيجة عدم تنفيذ استراتيجيات هيكلية وضعت بالأساس لمقاومة التلوث وتطهير المياه والتصرف في النفايات.


يشار إلى أن الدورة الـ35 لـ"أيام المؤسسة" - التي تحتضنها سوسة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021 - يتم تنظيمها ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى