الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 مركبات «توك توك» مخالفة في شوارع طنطا

توك توك
توك توك

نظمت إدارة مرور محافظة الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم  الجمعة، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور محافظة الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 10 مركبات مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

ضبط قانون مركبات مخالفة وتوك هوك والتحفظ عليهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى