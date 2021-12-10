الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

جثة شاب
جثة شاب

دهس شاب ٤ طلاب عقب اصطدامه بهم بمدينة الشيخ زايد، فجر اليوم الجمعة.

وتلقى العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالشيخ زايد ووجود وفيات.

وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل ٤ طلاب عند دوران قائدها تجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.

وأفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى "ك.ا." كان يسير بسرعة جنونية، فضلا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها.

حرر أهالي الضحايا الأربع محضرا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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