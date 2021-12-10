كشف ملابسات فيديو ضرب مواطن بـ«الحذاء» فى كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو، تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص، بالتعدي بالضرب على آخر «بالحذاء على وجهه»، بعقار تحت الإنشاء، بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المجني عليه، وباستدعائه وسؤاله، تبين أنه طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بدائرة المركز، واتهم ثلاثة أشخاص من زملائه «3 طلاب بذات المرحلة»، وقرر بقيام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بالحذاء على وجهه، وقيام الآخران بتصويره بهاتف محمول، عقب استدراجه لعقار تحت الإنشاء، وعلل ذلك لاعتقاد أحدهم أنه قام بالتعدي اللفظي عليه في غيابه.

وتمكنت مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُبين في مقطع الفيديو، ولذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.