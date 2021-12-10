روسيا: نعمل على صياغة وثيقة الضمانات الأمنية لتقديمها لواشنطن

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن أن بلاده تعمل على صياغة وثيقة الضمانات الأمنية، التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال محادثاتهما الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة ما زالت غير جاهزة بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "نعمل حاليًا على صياغة مفهومنا لرؤيتنا عما تحدث عنه الرئيسان بشأن إعداد وثيقة خلال أسبوع بالضمانات الأمنية المطلوبة، وسنسلمهم إياها".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، قمة عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض بعد القمة أن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لعقوبات اقتصادية شديدة وغيرها من الإجراءات في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، بينما طالب الرئيس الروسي بضمانات أمنية لبلاده، منها عدم توسع حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية، وعدم انضمام أوكرانيا للحلف في المستقبل.