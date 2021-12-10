الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غانا: تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين ضد فيروس كورونا عند الوصول

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلن مسئولو الصحة في غانا أنه سيتم تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين للبلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند وصولهم إلى المطارات؛ اعتبارا من يوم الإثنين المقبل في حال عدم تلقيهم تطعيمات، وذلك بسبب مخاوف من انخفاض عدد متلقي اللقاحات.
وأضاف المسئولون - وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن جميع المواطنين الغانيين الذين يغادرون البلاد أيضا سيحتاجون إلى إظهار دليل على تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.
وأشارت القناة إلى أنه تم تطعيم 7ر5% فقط من السكان في غانا حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية ، لغانا بمليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 من خلال منشأة /كوفاكس/ لتوزيع اللقاحات.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى 2ر5 مليون جرعة منذ سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء غانا.
وقال رئيس لجنة مواجهة "كوفيد-19" بوزارة الصحة الغانية، ماثيو كيريما، الذي تلقى التبرع ، إن غانا لديها لقاحات كافية لتحصين المزيد من أبناء شعبها، وحث الشعب على زيارة مراكز التطعيم لتلقي التطعيمات تجنبا لإهدار اللقاح.
وقدم كيريما الشكر لحكومة الولايات المتحدة على دعمها المستمر لاحتواء جائحة كوفيد-19 في غانا.
من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا، ستيفاني سوليفان، أثناء تقديم اللقاحات: "الآن حان الوقت للغانيين لتلقي التطعيمات لتجنب انتشار الفيروس".
وأضافت: "هذه الجرعات هي نفس اللقاحات الآمنة والفعالة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويمكننا التغلب على هذا الوباء معا، لكن الأمر يبدأ بتلقي كل شخص مؤهل للقاحات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى