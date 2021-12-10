غانا: تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين ضد فيروس كورونا عند الوصول

أعلن مسئولو الصحة في غانا أنه سيتم تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين للبلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند وصولهم إلى المطارات؛ اعتبارا من يوم الإثنين المقبل في حال عدم تلقيهم تطعيمات، وذلك بسبب مخاوف من انخفاض عدد متلقي اللقاحات.

وأضاف المسئولون - وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن جميع المواطنين الغانيين الذين يغادرون البلاد أيضا سيحتاجون إلى إظهار دليل على تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.

وأشارت القناة إلى أنه تم تطعيم 7ر5% فقط من السكان في غانا حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية ، لغانا بمليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 من خلال منشأة /كوفاكس/ لتوزيع اللقاحات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى 2ر5 مليون جرعة منذ سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء غانا.

وقال رئيس لجنة مواجهة "كوفيد-19" بوزارة الصحة الغانية، ماثيو كيريما، الذي تلقى التبرع ، إن غانا لديها لقاحات كافية لتحصين المزيد من أبناء شعبها، وحث الشعب على زيارة مراكز التطعيم لتلقي التطعيمات تجنبا لإهدار اللقاح.

وقدم كيريما الشكر لحكومة الولايات المتحدة على دعمها المستمر لاحتواء جائحة كوفيد-19 في غانا.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا، ستيفاني سوليفان، أثناء تقديم اللقاحات: "الآن حان الوقت للغانيين لتلقي التطعيمات لتجنب انتشار الفيروس".

وأضافت: "هذه الجرعات هي نفس اللقاحات الآمنة والفعالة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويمكننا التغلب على هذا الوباء معا، لكن الأمر يبدأ بتلقي كل شخص مؤهل للقاحات".