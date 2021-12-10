ضبط مالك كافيه وضع كراسى وترابيزات فى الطريق العام بمدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذي تضمن تضرر قاطني أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من مسئولي أحد الكافيهات لقيامه بوضع كراسي وترابيزات في الطريق العام، واستغلال جزء من الحديقة الملاصقة للكافيه.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط "مالك الكافيه، مقيم بدائرة القسم"، وتمت إزالة كافة الإشغالات، وتبين إدارته بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.