الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك كافيه وضع كراسى وترابيزات فى الطريق العام بمدينة نصر

ضبط مالك كافيه
ضبط مالك كافيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذي تضمن تضرر قاطني أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من مسئولي أحد الكافيهات لقيامه بوضع كراسي وترابيزات في الطريق العام، واستغلال جزء من الحديقة الملاصقة للكافيه.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط "مالك الكافيه، مقيم بدائرة القسم"، وتمت إزالة كافة الإشغالات، وتبين إدارته بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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