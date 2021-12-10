الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين موقع مصرع زوجين فى حادث تصادم توك توك وسيارة بالدقهلية

حادث
حادث

تعاين النيابة موقع حادث زوجين لقيا مصرعهما وأصيب سائق توك توك في حادث تصادم على طريق «الجمالية - المنزلة» أثناء استقلالهما توك توك واصطدامهم بسيارة.

 تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز المنزلة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة أجرة. 

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم إجراء الفحص والمعاينة لمسرح الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع «أحمد. أ. ا» ومقيم بالجمالية وزوجته «هبة.ا.س» وإصابة قائد التوك توك بكسر فى الساعد الأيمن. 

وبالفحص تبين أن الزوجين كانا يستقلان التوك توك على طريق «الجمالية- المنزلة» واصطدم التوك توك بسيارة بالمواجهة، مما أدى إلى مصرعهما. 

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنزلة المركزي، وصرحت النيابة بدفن الجثمانين وتم التحفظ على السيارة الأجرة بعد فرار سائقها عقب الحادث.

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