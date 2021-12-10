السيسي يصدق على تخصيص 45 فدانًا لنادي أسوان بالمدينة الجديدة

قدم اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمدير التنفيذي، أسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التصديق على ملف تخصيص 45 فداناً لصالح نادي أسوان الرياضي، بمدينة أسوان الجديدة.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للوزارات المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية، وذلك دعماً لتحقيق التنمية والتطوير للأندية والمؤسسات الرياضية بما يتناسب مع دورها مجتمعيًا ورياضيًا ضمن خطط تطوير وتحديث الدولة المصرية.

وهنأ نادي أسوان أعضاء النادي بهذا الإنجاز لتاريخ ومستقبل الأجيال القادمة.

وأعلن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أن الاتصالات والجهود والخطوات التي اتخذها مجلس إدارة نادى أسوان فى الشهور الأخيرة من خلال التواصل مع كافة الجهات والهيئات والوزارات المعنية بملف تخصيص مساحة 45 فدانا بمدينة أسوان الجديدة لصالح نادى أسوان قد نجحت وأسفرت عن موافقة وتصديق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على طلب نادى أسوان.

وتلقت إدارة النادى خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات الرسمية من الجهات الوزارية المسئولة للتأكيد على صدور هذا التصديق الرئاسي بما يمثل الخطوة النهائية لإتمام ملف الحصول على أرض النادى بمدينة أسوان الجديدة لتكون بمثابة الإنجاز الذى يستحقه السيدات والسادة أعضاء نادى أسوان لصالح الأجيال القادمة.

وأعرب مجلس إدارة نادى أسوان خلال دورة 2021 - 2017 عن عظيم شكره وإمتنانه لرئيس الجمهورية لصدور هذا التصديق، كما قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء و وزراء الشباب والرياضة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظ أسوان و نواب أسوان بمجلس النواب والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان وجهاز مدينة أسوان الجديدة، متمنين الخير دوما لنادى أسوان الرياضى اجتماعيا ورياضيا.