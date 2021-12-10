الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيسي يصدق على تخصيص 45 فدانًا لنادي أسوان بالمدينة الجديدة

نادي أسوان الرياضي
نادي أسوان الرياضي

قدم اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمدير التنفيذي، أسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التصديق على ملف تخصيص 45 فداناً لصالح نادي أسوان الرياضي، بمدينة أسوان الجديدة.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للوزارات المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية، وذلك دعماً لتحقيق التنمية والتطوير للأندية والمؤسسات الرياضية بما يتناسب مع دورها مجتمعيًا ورياضيًا ضمن خطط تطوير وتحديث الدولة المصرية.

وهنأ نادي أسوان أعضاء النادي بهذا الإنجاز لتاريخ ومستقبل الأجيال القادمة.

وأعلن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أن الاتصالات والجهود والخطوات التي اتخذها مجلس إدارة نادى أسوان فى الشهور الأخيرة من خلال التواصل مع كافة الجهات والهيئات والوزارات المعنية بملف تخصيص مساحة 45 فدانا بمدينة أسوان الجديدة لصالح نادى أسوان قد نجحت وأسفرت عن موافقة وتصديق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على طلب نادى أسوان.

وتلقت إدارة النادى خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات الرسمية من الجهات الوزارية المسئولة للتأكيد على صدور  هذا التصديق الرئاسي بما يمثل الخطوة النهائية لإتمام ملف الحصول على أرض النادى بمدينة أسوان الجديدة لتكون بمثابة الإنجاز الذى يستحقه السيدات والسادة أعضاء نادى أسوان لصالح الأجيال القادمة.

وأعرب مجلس إدارة نادى أسوان خلال دورة 2021 - 2017 عن عظيم شكره وإمتنانه لرئيس الجمهورية لصدور هذا التصديق، كما قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء و وزراء الشباب والرياضة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظ أسوان و نواب أسوان بمجلس النواب والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان وجهاز مدينة أسوان الجديدة، متمنين الخير دوما لنادى أسوان الرياضى اجتماعيا ورياضيا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان نادي أسوان الرياضي أسوان الجديدة نادي اسوان مدينة اسوان مدينة أسوان الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى