سوهاج: القبض على عاملين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدرى «الشابو» و«الحشيش»

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، في إلقاء القبض على عاملين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدري الشابو والحشيش، بإجمالي 3 كيلو من مخدر الشابو و150 جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات نارية، وذلك قبل ترويجها للعملاء باستخدام سيارة ودراجتين بخاريتين.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاملين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، من ضبط عنصري التشكيل بدائرة مركز البلينا، وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر الشابو و150 جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 53250 جنيهًا، وسلاح ناري و15 طلقة من ذات العيار بالكشف على العنصرين جنائيًا تبين أن لهما معلومات جنائية ومسجل وسبق اتهامه في العديد من القضايا.

وبمواجهة عنصري التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارتين للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.