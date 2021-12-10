الجمعة 10 ديسمبر 2021
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حوادث

النيابة تحقق فى وفاة مواطن وإصابة 4 فى حوادث متفرقة بالفيوم

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة، التحقيق في وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق إبشواي السياحي، شهد حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي والمصابين دخلا إلى قسم الطوارئ، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب مواطن في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق إطسا، وتم نقل المصاب لمستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما أصيب مواطن في حادث تصادم بطريق قارون، وتم نقله لمستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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