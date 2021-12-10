الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1380 مخالفة.. أبرز جهود المرور في 24 ساعة (انفوجراف)

المرور
المرور

أصدرت وزارة الداخلية، (انفوجراف) يبرز مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5039) مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء من ضمن المخالفات (1380) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(122) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) دراجة نارية مخالفة، و(33) مخالفة شروط التراخيص، و(21) مخالفة موقف عشوائي.

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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