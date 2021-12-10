غدا.. نظر دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتى يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التي أجريت في عام 2019.

وطالب هريدي خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر الماضي وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.