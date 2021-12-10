الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 5039 مخالفة مرورية، وتنوعت المخالفات ما بين: 1380 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفات موقف عشوائى، 33 مخالفة لشروط التراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال شهر، في مجال المخالفات المرورية، عن ضبط 839 ألفًا و613 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم المرور على 660 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3918 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3205 مركبة، تبين مخالفة 148 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة، لـ17758من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 988 سائقًا منهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

استعداد عسكري.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى