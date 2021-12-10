تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 5039 مخالفة مرورية، وتنوعت المخالفات ما بين: 1380 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفات موقف عشوائى، 33 مخالفة لشروط التراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال شهر، في مجال المخالفات المرورية، عن ضبط 839 ألفًا و613 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم المرور على 660 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3918 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3205 مركبة، تبين مخالفة 148 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة، لـ17758من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 988 سائقًا منهم.