«الصناعات الهندسية»: نرتب لـ 3 معارض في أوروبا وآسيا وأمريكا

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن خطة المجلس المستقبلية لعام 2022-2023.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدولة وضعت استراتيجية قومية لدعم الصادرات المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأَضاف أن هذا أدى إلى تحفيز الشركات المصرية لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعات الهندسية جزء من هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المجلس يرتب لتنظيم 3 معارض خارجية في أوروبا وآسيا وأمريكا العام المقبل، لافتا إلى أن المعارض الدولية تساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة في الصادرات وكسب مستهلك جديد.