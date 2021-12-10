الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الصناعات الهندسية»: نرتب لـ 3 معارض في أوروبا وآسيا وأمريكا

شريف الصياد مع محررة
شريف الصياد مع محررة الدستور

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن خطة المجلس المستقبلية لعام 2022-2023.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدولة وضعت استراتيجية قومية لدعم الصادرات المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأَضاف أن هذا أدى إلى تحفيز الشركات المصرية لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعات الهندسية جزء من هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المجلس يرتب لتنظيم 3 معارض خارجية في أوروبا وآسيا وأمريكا العام المقبل، لافتا إلى أن المعارض الدولية تساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة في الصادرات وكسب مستهلك جديد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى