الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليها بمنشأة القناطر للوقوف على ملابسات الواقعة

جثة شاب
جثة شاب

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة تشريح جثة شاب عثر عليها بمنشأة القناطر، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به،  للوقوف على ظروفه وملابسات مقتله، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بمنشأة القناطر، كما لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال شهود العيان الذين عثروا عليها.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات وغموض العثور على الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية.

وعقب مناظرة الجثة، ومعاينة مكان العثور عليها، تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف هوية الشاب، والتوصل لملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

النيابة العامة تشريح جثة شاب منشأة القناطر تقرير الصفة التشريحية

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