«الصحة» تطلق 9 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» غدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 9 قوافل طبية، غدًا السبت ولمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق؛ فلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والمنشأة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، ونجع الطود مركز جرجا محافظة سوهاج، وأجهور الصغرى مركز القناطر محافظة القليوبية، والروضة مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكومير مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات له، أن القوافل تضم "التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

من جهته، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 12 و13 بمنطقة فطيرة مركز كوم إمبو محافظة أسوان، بجانب إطلاق 8 قوافل طبية يومي 13، و14 ديسمبر بمناطق منشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشيخ الشاذلي - حماصة وأبو غصن مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبلة المستجدة مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ومؤسسة البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ومركز شباب الهوانية - الشروق - تل ثمود مركز القصاصين بالإسماعيلية، وبندف مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختتم طه أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي بني عدي القبلية مركز منفلوط بأسيوط والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 14، و15 من الشهر نفسه.