الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تطلق آخر حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لعام 2021

تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت باكستان، اليوم الجمعة، آخر حملة في 2021 للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد، وسط آمال كبيرة بالقضاء على المرض بعد تسجيل حالة جديدة فقط على مدار العام.
 

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان إن عشرات الآلاف من العاملين في مجال الصحة جابوا البلاد لتقديم جرعات التطعيم لأكثر من 40 مليون طفل، حتى عمر الخامسة.


وجرى القضاء على شلل الأطفال في مختلف أنحاء العالم ولكنه لايزال منتشرا في باكستان وأفغانستان المجاورة.


وقال سلطان إن التطعيم، الذي يأتي في إطار حملة بتمويل من الأمم المتحدة، سوف يستمر حتى الأسبوع المقبل لتطعيم الأطفال في القرى النائية والمدن.
 

وسوف يقوم الآلاف من رجال الشرطة والجنود شبه النظاميين بتوفير الحماية لأفراد حملة التطعيم في مناطق تشهد هجمات منتظمة من مسلحين إرهابيين.


وأضاف إعلان أمس الخميس من جانب طالبان باكستان، وهي جماعة استهدفت عاملين في مجال الصحة، أنها سوف تنهي وقف إطلاق نار مؤقت بسبب مخاوف بشأن الأمن.


ويذكر أن أعلنت باكستان، إرجاء حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-15 عامًا ضد كورونا  الموافق 27 نوفمبر 2021.

وأفاد مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا في باكستان- في تغريدة وفق ما نقلته صحيفة "دون الباكستانية" بأنه "بسبب حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألماني في الفترة من 15 حتى 27 من نوفمبر ، قررنا تأجيل حملة التطعيم ضد كورونا لأسبوع آخر".

واتخذ مركز القيادة والتشغيل الوطني، وهو الهيئة التي تشرف على مواجهة البلاد لفيروس كورونا، هذا القرار بعد أسابيع من التراجع المطرد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت باكستان،  أمس الخميس، رصد أول حالة يشتبه في إصابتها بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة كراتشي.

وقالت وزيرة الصحة في مقاطعة السند الجنوبية أزرا فضل بيتشوهو، وفقًا لصحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، إن السلطات تشتبه في أن الحالة من سلالة أوميكرون بسبب سلوك الفيروس.

الصحة شلل الاطفال باكستان المرض أفغانستان التطعيم

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