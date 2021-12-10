الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة للواقعة.. ماذا بعد تسليم تابوت مقبرة عين شمس؟

تابوت مقبرة عين شمس
تابوت مقبرة عين شمس

تستكمل جهات التحقيق بشرق القاهرة، اجراءاتها، في اتهام تشكيل عصابى، بالحفر والتنقيب عن الآثار، بدائرة قسم شرطة عين شمس والعثور علي تابوت اثري يعود للعصر الفرعوني.

وقررت النيابة تشكيل لجنة أثرية للمعاينة والفحص من وزارة الآثار للكشف علي التابوت وإعداد تقرير مفصل به، وتسليمه للوزارة،  وتعين حراسة علي مكان الحفر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

اعترافات المتهمين

وخلال التحقيقات أقر المتهمين بالتنقيب عن الآثار، و توزيع الأدوار فيما بينهم أثناء الحفر، وأضاف المتهمين قررنا الحفر بعد التأكد من وجود مقبرة كبيرة، وكنا هنتصرف فيها بعد العثور عليها مباشرة، لكن تم القبض علينا.

 

التحقيقات 

وتبين من التحقيقات تمكن التشكيل العصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (8 أشخاص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية)، واتفاق جميع المتهمين على الاشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وفى سبيل ذلك اشتروا بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات" لتسهيل أعمال الحفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه، وتبين أنه بمساحة ٢٤٠ متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه، تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالى ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدى للنزول إلى الأسفل.

كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين.

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