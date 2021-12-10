الجزائر تنفى وجود سلالة أوميكرون: دلتا الأكثر انتشارًا

نفى وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، تسجيل سلالة أوميكرون في بلاده لغاية الساعة، وقال إن السلالة الحالية الأكثر انتشارا في البلاد هي دلتا.

وكشف وزير الصحة الجزائري، في تصريح صحفي، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط تلاميذ المدارس "ولهذا قررنا بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية تقديم العطلة المدرسية".

وفي حديثه عن تلقيح الأطفال أفاد بن بوزيد: "استضفنا أمس الخبراء واللجنة العلمية بخصوص هذا الموضوع، نحن ننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تلقيح الأطفال ضد الوباء لإتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع: "لدينا 13 مليون جرعة مخزنة مضادة لفيروس كورونا كما أن لدينا 8 ملايين جرعة جديدة هذا الشهر".