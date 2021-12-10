الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج جلسات الاستماع بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة»

جلسات الإستماع
جلسات الإستماع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج جلسات الاستماع التي تنفذها لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقرى ونجوع مركز أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة». 

وأكد «عطية»، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لنتائج هذه الجلسات من أجل الوقوف على مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير حياة كريمة للأهالي والأسر الأكثر احتياجًا بجميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة. 

وأشار، إلى أن أهالي القرى والنجوع التي تم عقد جلسات الإستماع فيها بعثوا برسالة شكر وتقدير وتحية للرئيس السيسي على مبادراته الوطنية والإنسانية المتتالية، ومن بينها مبادرة حياة كريمة، وحرصه ورعايته لأهالى مركز أسوان بأن يقرر إدراج قراهم ونجوعهم ضمن المرحلة الحالية. 

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة بأن جلسات الاستماع شهدت عرض الأهالى بالقرى والنجوع للعديد من المطالب الجماهيرية المتراكمة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتجديد شبكات الكهرباء، وإدخال خدمة الغاز الطبيعي، مع إحلال وتجديد وإنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية، مع تفعيل دور مراكز الشباب المغلقة، وإنشاء وتطوير مراكز للشباب ووحدات الإسعاف والمطافي ومكاتب للبريد داخل القرى، وكذا توفير بعض القروض الميسرة للسيدات المعيلات، لتنفيذ أعمال المشغولات اليدوية المختلفة. 

وأضاف، أنه من بين المطالب التي عرضها الأهالي توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، مع توفير وسائل مواصلات ثابتة من وإلى القرى المتاخمة في المناطق النائية، ورصف للطرق، وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية وحرفية، بجانب تبطين بعض الترع وعمل التكاسى لها لحماية الأراضى الزراعية، ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات الواقعة في نطاق قراهم، علاوة على  إنشاء بعض الوحدات الصحية الجديدة لتوفير الرعاية الطبية لهم. 

أسوان مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مياه الشرب والصرف الصحي محافظ أسوان المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة

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