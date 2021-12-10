استقرار أسعار الأعلاف لليوم الثالث على التوالي 10-12-2021

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارًا فى الاسواق لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة

وسجل سعر طن الذرة الأرجنتينى 5350 جنيه

وسجل سعر طن البرازيلى 5350 جنيه

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانى 5130 جنيه

وسجل سعر الطن من النخالة الخشنة "الردة" المحلى 3600 جنيه

وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه

وسجل سعر الطن من الجيلوتين المحلي 1400 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة إلى 11200 جنيه

وسجل سعر طن فول صويا فات محلي 10900 جنيه

وسجل سعر فول صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 11000 جنيه

وسجل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلى 10700 جنيه

وسجل سعر الطن من الجلوتوفيد المحلى 4400 جنيه .

وسجل سعر الطن من كسب فول الصويا المحلي 46٪ 8750 جنيه

وسجل طن كسب فول صويا 44% سعر 8500 جنيه

وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6200 جنيه

وسجل قشر صويا ناعم سعر 3800 جنيه

وسجل سعر دريس حجازي بالات كبيرة 4200 جنيه

وسجل دريس حجازي بالات صغيرة سعر 3600 جنيه

وسجل كسب البنجر سعر 3650 جنيه .

وسجل سعر العلف اليوم من وسجل صنف البادى 8700 جنيه، وسجل سعر النامى 8550 جنيه

وسجل صنف ناهى 8350 جنيه

وسجل سعر بادى نامى 8150 جنيه، وصنف بياض 14 سعر 8750 جنيه

وسجل صنف بياض 16 سعر 7300 جنيه

وصنف بياض 18 سعر 7550 جنيه.

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وتوصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومعهد بحوث الانتاج الحيواني والداجني بدعم المربين وأصحاب المزارع في جميع المحافظات.