الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأعلاف لليوم الثالث على التوالي 10-12-2021

أسعار الأعلاف
أسعار الأعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارًا فى الاسواق  لليوم الثالث على التوالي.

 

 أسعار الأعلاف اليوم الجمعة

وسجل سعر طن الذرة الأرجنتينى 5350 جنيه 

 وسجل سعر طن البرازيلى 5350 جنيه 

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانى 5130 جنيه 

 وسجل سعر الطن من النخالة الخشنة "الردة" المحلى 3600 جنيه

 وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه 

وسجل سعر الطن من الجيلوتين المحلي 1400 جنيه .

 أسعار الأعلاف اليوم 

وسجل سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة إلى 11200 جنيه 

 وسجل  سعر طن فول صويا فات محلي 10900 جنيه

 وسجل سعر فول صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 11000 جنيه

 وسجل  سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلى 10700 جنيه 

 وسجل سعر الطن من الجلوتوفيد المحلى 4400 جنيه .

وسجل سعر الطن من كسب فول الصويا المحلي 46٪ 8750 جنيه

 وسجل طن كسب فول صويا 44% سعر 8500 جنيه 

وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6200 جنيه 

وسجل قشر صويا ناعم سعر 3800 جنيه

 وسجل سعر دريس حجازي بالات كبيرة 4200 جنيه

 وسجل  دريس حجازي بالات صغيرة سعر 3600 جنيه

وسجل  كسب البنجر سعر 3650 جنيه .

وسجل سعر العلف اليوم من وسجل صنف البادى 8700 جنيه، وسجل سعر النامى 8550 جنيه

 وسجل صنف ناهى 8350 جنيه

 وسجل سعر بادى نامى 8150 جنيه، وصنف بياض 14 سعر 8750 جنيه 

 وسجل صنف بياض 16 سعر 7300 جنيه

 وصنف بياض 18 سعر 7550 جنيه.

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وتوصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومعهد بحوث الانتاج الحيواني والداجني بدعم المربين وأصحاب المزارع في جميع المحافظات.

الذرة للطن النخالة أسعار الأعلاف أسعار الأعلاف اليوم الجمعة أسعار الأعلاف اليوم

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