محروس: مشاركة المواطن السياسية طريق تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن مصر أصبحت تشارك في الاحتفالات العالمية معلنة عن وجودها وليس فقط كضيفة شرف علي الخريطة، وإنما بلمسات وبحضور قوي، مضيفة واليوم نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فقد خطت مصر خطوات مسبوقة فى ذلك الملف، وكان منها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت محروس، أنه تم الاحتفال أمس بدور الدولة والرقابة الإدارية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفساد ونحتفل اليوم بدور مصر في الحركة العالمية لحقوق الإنسان مما يثبت وجودها ويدعم بناء الجمهورية المصرية الجديدة التي تدعم حقوق الإنسان والمواطنة دون أي تمييز وهو ما تهدف إليه أيضا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحياة كريمة ضمن رؤية مصر 2030.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الطريق لتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي هو مشاركة المواطنين في كافة المجالات السياسية وغيرها، معربة عن سعادتها بدور مصر في مجال حقوق المرأة.

وقالت مرثا محروس، إنه المرأة أصبحت تشعر بالتقدير الفعلي بدعم الرئيس السيسي لحقوق المرأة وحجز دورا لها في مؤسسات الدولة، موضحة إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدور الريادي لمصر يعزز من فرص المواطن وحقه المدني، بالإضافة إلى احتفالية قادرون باختلاف صورة توضح مدى اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتكفل حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وأرى أن الإنجازات التي حققتها مصر على ملفاتها في الأمم المتحدة تعكس حالة الاستقرار الحالي لمصر.

وأشارت إلى أن ما انتهجته الدولة المصرية في هذا الصدد يؤكد أنها حولت الشعارات إلى حقيقة، ولم تكتف بكلمات رنانة في هذا الملف، فحاربت الإرهاب لأنها آمنت بأن الحق في الحياة من حقوق الإنسان، والحق في الصحة بمبادرات رئاسية موسعة، ومن ينسى كلمته الشهيرة خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2017، عندما أكد أن "التصدي للإرهاب حق من حقوق الإنسان، وهو حق جديد أضيفه أنا لحقوق الإنسان".

