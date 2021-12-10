الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل أحد المولات بالشيخ زايد

حبس متهمة
حبس متهمة

أدلت المتهمة بسرقة حقيبة يد الفنانة ديانا هشام داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر.

ذكرت المتهمة التي أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات تفاصيل السرقة حيث قالت أنها غافلت الفنانة وتمكنت من سرقة الحقيبة ثم اختفت وبعدها أبلغت الفنانة رجال أمن المول بالواقعة.

وتابعت التحقيقات أن كاميرات المراقبة كشفت هوية الفتاة سارقة الحقيبة، وبعد تحرير الفنانة بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد أفادت فيه تعرض حقيبتها للسرقة وما تحتويه من أوراق خاصة ومبالغ مالية، بدأت أجهزة الأمن إجراء تحرياتها، وفحص الكاميرات، لتحديد هوية المتهمة.

وأضافت التحقيقات أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمة، وعقب القبض عليها تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة للنيابة التي باشرت التحقيق معها.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات بسرقة حقيبة الفنانة بعد مواجهتها بالتحريات، وكاميرات المراقبة، وبناء عليه أصدرت جهة التحقيق قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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