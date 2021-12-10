الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهم بتصنيع المخدرات فى كفر الشيخ

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل أدار وكرًا لتصنيع المخدرات، لمضاعفة كمياتها لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، واستخدم سلاحًا ناريًا للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.

حيث وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا، لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «فرد محلي، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول»، وضبط الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والهاتف للاتصال بعملائه.

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