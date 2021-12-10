الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط متهم بتقليد العملات فى سوهاج: «بعملها بالكمبيوتر»

متهم
متهم

أدلى متهم في سوهاج باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بقدرته على تقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين خاصة في الأسواق وأماكن التجمعات.

وأضاف المتهم بتقليد العملات الوطنية عن طريق برنامج إلكتروني، أنهيقوم بترويجها عقب ذلك على عملائه مقابل أربعمائة جنيه سليمة لكل ألف جنيه مقلدة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية وترويجها على عملائه راغبى التعامل فيها بمحافظة سوهاج، متخذاً من محل سكنه مركزاً لترويج نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من الصور لوجه وظهر العملات الوطنية المقلدة متعددة الفئات").

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