الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

القبض على عاطل بـ«حشيش» فى العمرانية

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، بمنطقة العمرانية، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بحيازة عاطل مواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

بإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

عاطل الحشيش العمرانية مواد مخدرة الاتجار

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