الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بسبب البوتكس».. استبعاد إبل من مسابقة جمال الإبل بالسعودية

إبل
إبل

استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 إبلا من مسابقة سنوية للجِمال بسبب خضوعها لعمليات تجميل وللحقن بالبوتوكس بغرض الفوز بالجوائز التي تتجاوز 66 مليون دولار، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس.

تحتضن بلدة صياهد رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة منذ الأول من ديسمبر ولمدة شهر "أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم" في نسخته السادسة.

ويضم المهرجان مسابقة "المزاين" التي تقيس مدى جمال الإبل، وهو ما يدفع المشاركين لإجراء عمليات تجميل وحقن بالبوتوكس والسيليكون والفيلر لتغيير شكل شفاه الإبل وحدباتها وأسبالها مع احتدام المنافسة للفوز بالجوائز القيّمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّه "تم استبعاد 43 إبلا نتيجة اكتشاف العبث بها من قبل اللجنة المختصة بالعبث".

وهو ما يعد "الإعلان الأكبر في حالات العبث منذ النسخة الأولى"، حسب الوكالة الرسمية.

تُفحص الجمال باستخدام "أجهزة متخصصة ومتطورة توضح كل التفاصيل الدقيقة للإبل وما قد يطرأ عليها من تدخلات بشرية".

وقال مسؤول في المهرجان، تحدث شريطة عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، إنّ السلطات "حريصة أنّ تكون الإبل بشكلها و سلالتها الحقيقية"، مشيرا إلى أنّ "التجميل يندرج تحت تعذيب الحيوانات بموجب قانون حماية الحيوانات".


كما يضم المهرجان سباق "الهجن".


تُعرف الجِمال باسم "سفن الصحراء"، وكانت تستخدم في الماضي للتنقّل عبر رمال شبه الجزيرة العربية، حتى أصبحت رمزا تقليديا للخليج.

وبعد تربية الجمال صناعة تقدر بملايين الدولارات في الخليج وتنظم دولها فاعليات مماثلة على مدار العام.

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة و الفوز في هذه المسابقات.

وقال المسؤول إنّه "سيتم فرض غرامات مالية باهظة (على المخالفين) ومنعهم نهائيًا من المشاركة في المسابقات مستقبلا".

المهرجان السلطات السعودية عمليات تجميل بوتوكس مهرجان للإبل

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وائل لطفي

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