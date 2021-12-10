مسئولة أممية: ملتزمون بالاستمرار فى دعم الشعب الأفغانى

صرحت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون بناء السلام روزماري ديكارلو، بأن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالاستمرار في دعم الشعب الأفغاني لبناء مجتمع شامل وعادل وسلمي.

وقالت المسئولة الأممية، في تصريحات بمناسبة زيارتها لأفغانستان- التي استغرقت ثلاثة أيام وقامت بها خلال الفترة بين 7-9 ديسمبر الحالي- إنها التقت مع ممثلي حكومة طالبان وشخصيات سياسية وأعضاء بالمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي وشخصيات نسائية بارزة.

وأعادت المسئولة الأممية إلى الأذهان أن الأمم المتحدة تقوم بأنشطة في أفغانستان منذ عام 1949، وقالت "إننا لا ننوي التخلي عن الشعب الأفغاني، وقد أكدت خلال مباحثاتي مع كبار ممثلي حركة طالبان أهمية ضمان مشاركة كل الأفغان في الحكم والحياة العامة".

وأضافت قائلة: "لقد تبادلت وجهات النظر معهم بصراحة بشأن ضرورة وفاء طالبان بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمشاركة في قمع الإرهاب".

ومضت قائلة: "إن هناك شعورا بالقلق البالغ بشأن وضع المرأة والفتيات في أفغانستان، وقد استمعت خلال الزيارة إلى رغبتهن في الذهاب إلى العمل والمدارس والمشاركة في الحياة العامة دون تمييز".

وأشارت المسئولة الأممية إلى أنها بحثت أيضا الوضع الإنساني الذي تدهور بشدة في أفغانستان، خلال العام الماضي، وذكرت أن العمل سيستمر مع مؤسسات مالية دولية والمجتمع الدولي من أجل المساعدة على التخفيف من حدة هذا الوضع والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي واجتماعي تام هناك.

وكان حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين "فيليبو جراندي"، من احتمال تزايد موجة الهجرة بصورة ضخمة من أفغانستان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي هناك.

وقال "جراندي"، في معرض تصريحات نشرت، إن المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء التزايد السريع في الهجرة من أفغانستان إلى دول مجاورة في ظل حكم حركة طالبان.

وأضاف قائلًا: "إنه يتعين على حكومة طالبان والمجتمع الدولي إيجاد طريقة لمعالجة الأزمة الراهنة في أفغانستان، وأن ثمة حاجة للتعايش معا واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذه الأزمة".

وأشارت مفوضية اللاجئين، إلى أن 3.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في إيران، وأن مليونين منهم لا يحملون وثائق قانونية.