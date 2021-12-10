روسيا: اتفاق «أوبك +» يعيد الاستثمار والثقة في صناعة النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن اتفاق (أوبك +)، الذي ينظم إنتاج النفط منذ خمس سنوات، ساعد في إعادة الاستثمار والثقة في صناعة النفط.

وقال نوفاك في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة- "إننا نقيّم بشكل إيجابي الإجراءات المشتركة منذ عام 2016، لقد سمحت لنا بإعادة الاستثمارات واستعادة الثقة في الصناعة، هذه فترة استراتيجية أطول للتخطيط لأنشطتنا".

ووفقًا لنوفاك، فإن التقلبات في سوق النفط أقل اليوم بفضل صفقة (أوبك +)، مضيفا "نتفهم بشكل واضح جدا أن الوضع يتم مراقبته كل شهر ونتخذ القرارات الراجحة".

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين دول أوبك و11 دولة من خارج المنظمة قبل 5 سنوات - في 10 ديسمبر 2016 - وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية، ثم اتفقت الدول المشاركة في الاتفاقية على خفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل مقارنة بمستوى أكتوبر 2016.

وكان أبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو تجمعًا لمسئولين نفطيين، أن مؤتمر تغير المناخ (كوب 26) استبعد إلى حد كبير صناعة النفط والغاز، مجادلًا بأنه يجب إشراك المنتجين في التخطيط لمرحلة الانتقال إلى أنواع الوقود الأقل تلويثًا للبيئة.

ومتحدثًا في مؤتمر البترول العالمي، قال باركيندو إن ارتفاع الأسعار واختلالات الأسواق ونقص المعروض عوامل تؤثر على أسواق الطاقة.

أضاف أن المستقبل لا يمكن فقط أن تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وقال أيضًا إن أي حديث عن تهميش صناعة النفط والغاز في مرحلة الانتقال إلى الوقود النظيف سيكون غير صائب.

حيث أعلنت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" الخميس الماضي، أن المجموعة ستلتزم باتفاق إنتاج النفط الحاليّ، الذي قررت بموجبه زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت مصادر في "أوبك+" أنه من الممكن مناقشة عدد من الخيارات خلال المحادثات الوزارية، بما فيها وقف زيادة الإنتاج. بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".