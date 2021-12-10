ضبط 1394 قضية تموينية متنوعة في حملات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

أثمرت تلك الحملات عن ضبط 1394 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 359 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 11,700 طن، وضبط 41 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 419,467 طن – 27497 عبوة – 800 قطعة.

كما تم ضبط 32 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 9,302 طن- 72 عبوة، وضبط 32 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 14,200 طن – 8790 عبوة – 51334 قطعة – 7200 لتر - 1000 متر، وضبط 28 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 15445 لتر – 2090 إسطوانة.