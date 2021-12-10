الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بالتسبب فى وفاة شخص بجرعة مخدرات زائدة بباب الشعرية

متهمين
متهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية، ونتج عنها وفاة عاطل بجرعة زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص) توفي إثر إصابته بحالـه تـسـمم نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفى كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شخصين المواد المخدرة باب الشعرية جرعة زائدة وفاة عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

استعداد عسكري.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى