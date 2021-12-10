ضبط متهمين بالتسبب فى وفاة شخص بجرعة مخدرات زائدة بباب الشعرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية، ونتج عنها وفاة عاطل بجرعة زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص) توفي إثر إصابته بحالـه تـسـمم نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفى كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.