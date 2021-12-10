الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 3 أيام

كوبري الجيزة المعدني
كوبري الجيزة المعدني

أغلقت، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور الجيزة، كوبري الجيزة المعدني إغلاقا جزئياً، لمدة 3 أيام، لإجراء أعمال تطوير لطبقة الأسفلت «الأيبوكسي» لمنع انزلاق السيارات أثناء هطول الأمطار، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال. 

وقال مصدر أمني إنه سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لجسم الكوبري، مما يستلزم غلقاً جزئياً لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة ثلاثة أيام وتستمر تلك الأعمال حتى الــ5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 وذلك على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للكوبرى منعا للزحام.

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وائل لطفي

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