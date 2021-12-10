الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف مكن مواطنين من بناء مقابر على الزراعات بالغربية

ضبط موظف
ضبط موظف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (9 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) وقيامه باستخراج تراخيص بناء مقابر لهم بمساحات مختلفة خارج الحيز العمرانى، وتمكينهم من البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

كما تبين قيام الجهات المختصة بتحرير محاضر تعدى على الأراضى الزراعية للأشخاص سالفى الذكر لقيامهم ببناء مقابر على الأراضى الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال النفوذ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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