الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس دولته الحديثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة العراق بمرور مائة عام على تأسيسها متمنيا لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية.

وكتب الرئيس السيسي عبر فيسبوك: «يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ، مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع».

وأضاف الرئيس: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ميقاتى: طلب دعم عاجل من القاهرة بمجال الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

الرئيس السيسى يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس دولته الحديثة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية فى الأردن

نقيب المرافق: حقوق العمال مٌصَانة.. ومصر أصبحت دولة رائدة في حقوق الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

ترامب فى هجوم على نتنياهو: كنت أحبه لكنه خاننى.. ما التفاصيل؟

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي