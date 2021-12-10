الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط منتحل صفة حكومية للنصب على المواطنين فى القاهرة

ضبط منتحل صفة حكومية
ضبط منتحل صفة حكومية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة عضو بإحدى اللجان التابعة لإحدى الجهات الحكومية "على غير الحقيقة" وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد تحقيق الاستفادة المادية من وراء ذلك النشاط الإجرامى المزعوم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزته (كارنيه باسم وصورة المتهم "مزور بالكامل "بالصفة المنتحلة – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية على برنامج "الواتس آب" تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 كما أضاف بتحصله على الكارنيه المشار إليه عن طريق تواصله من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " مع (أحد الأشخاص) الذى قام بإرسال الكارنيه له بواسطة أحد سائقى سيارات الأجرة بين المحافظات "غير محدد" حسن النية نظير مبلغ مالى وبتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) وهروبه من محل إقامته.

الداخلية النصب الاحتيال البساتين القاهرة أحد الأشخاص

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