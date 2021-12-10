التحقيق مع 12 متهمًا بالنصب الإلكتروني في المنيا

تباشر نيابة المنيا التحقيقات مع 12 شخصا بتهمة النصب على المواطنين إلكترونيا في المنيا، عن طريق عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ومحاولة الاستيلاء على أموالهم.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برصد تعرض العديد من عملاء البنوك خلال الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ومحاولة الاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بشركات محمول أو بنوك أو فوزهم بجوائز مالية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، حتى يتم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في جراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، كما يتم طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الالكترونية المسلجة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزي» ومديرية أمن المنيا لإستهداف المتهمين، أسفرت عن ضبط ( 12 شخصا، لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين جميعاً بمركز العدوه ،في المنيا)، وبحوزتهم (21 هاتف محمول (ماركات مختلفة) – 4 ساعات (ماركات مختلفة) – 2 شاشة – دراجة نارية – مصوغات ذهبية، فواتير شراء مصوغات ذهبية – كمية من شرائح الهواتف المحمولة – مبلغ مالي»، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفاع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص والمستولى عليها من الضحايا – الرسائل المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية مستخدمة في إجراء المعاملات التجارية .

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بارتكاب عدد (41) واقعة محددة ببلاغات رسمية.