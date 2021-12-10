الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بتهمة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة فى كفر الشيخ

عاطل
عاطل

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد محلى – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش –عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى - هاتف محمول) وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى التصنيع.

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

الامن العام كفرالشيخ لمواد المخدرة أسلحة نارية ذخائر

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وائل لطفي

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