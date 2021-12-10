ضبط عاطل بتهمة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة فى كفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد محلى – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش –عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى - هاتف محمول) وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.