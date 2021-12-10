نقيب المرافق: حقوق العمال مٌصَانة.. ومصر أصبحت دولة رائدة في حقوق الإنسان

أكد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق "الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان"، على أن حقوق العمال مُصَانة، خاصة وأن الذي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، من خلال قرارات وبرامج حماية غير مسبوقة.

جاء ذلك في تصريحات نقيب المرافق هشام فؤاد اليوم بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته، واعتمدته الجمعية العامة في باريس يوم 10 ديسمبر 1948 بموجب "القرار 217 أ"، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.

وأوضح فؤاد، أنه بإسم 400 ألف عامل في قطاعات المرافق، فإن الدولة المصرية التي أطلقت الجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة، وقضت على الإرهاب، وألغت حالة الطوارئ تستحق الأن أن تكون دولة رائدة في المنقطة العربية والعالم، وهذا ما حدث بالفعل، كما أنها تستحق الإشادة الدولية في ملف حقوق الإنسان، وهو محل تقدير من العمال المستمرون في دعم دولتهم في مواجهة كافة التحديات.

ومن جانبه أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ28، وكافة مؤسساته العمالية الثقافية والاجتماعية برئاسة جبالي المراغي، على تمسكه بحقوق العمال المشروعة، المتمثلة في الأجر العادل، والأمان الوظيفي والصحي، والاستقرار في مواقع العمل ،وكذلك حماية الصناعة الوطنية، مثمناً سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتي تشمل أربعة محاور عمل رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.