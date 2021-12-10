تفاصيل مناقصة تنفيذ 96 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالفشن الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد ، تفاصيل مناقصتين لشركات لمسجلة بالاتحاد المصري بمقاولي التشييد والبناء ، لتشمل تفاصيل المناقصة الاولى على تنفيذ استكمال الاعمال المتبقية بمشروع الإسكان المتميز بعدد 6 عمارات بواقع 96 وحدة سكنية، كما تتضمن المناقصة الأولى تنفيذ أعمال التشطيبات كاملاً غير شاملة تنسيق الموقع بنموذج "أ" العمارات بأرقام من 13-18 " بمساحات تتراوح مابين 131 ‘إلي 147 متر مربع بالمرحلة الأولى رقم " 3" .

أوضح اتحاد التشييد والبناء، أن المناقصة الثانية تتضمن تفاصيل تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول بمدينة الفشن الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

أشار اتحاد التشييد والبناء ، إلى أنه يجب على شركات المقاولات المتخصصة بأعمال المباني المتكاملة ضرورة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة نظير سداد مبلغ قدره 499 جنيها للمناقصة الأولى، بينما يتم سداد قيمة رسوم كراسة الشروط للمناقصة الثانية بقية 299 جنيها، موضحاً أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وأضاف اتحاد التشييد والبناء أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 260000 ألف جنيه، للمناقصة الأولى ، بينما يصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية بقيمة 35000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي .

ونوه أنه تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021 / والمناقصة الثانية 22 ديسمبر 2021، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز خلال يومي الثلاثاء الموافق 18 يناير 2-22، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، لافتاً أن فئة التصنيف الشركة المقاولات المناسبة للمناقصة الاولى الفئة الرابعة ، بينما المناقصة الثانية الفئة السابعة لاعمال المباني المتكاملة ، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية والمالية فى موعد فى موعد لاحق ، بينما تخضع هاتان المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.