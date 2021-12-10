روسيا تسجل 30 ألفًا و873 إصابة جديدة بكورونا و1176 وفاة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 30 ألفا و873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 1176 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 287 ألفا و180 حالة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الجمعة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 9 ملايين و956 ألفا و679 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس، 35 ألفا و657 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 8 ملايين و673 ألفا و518 شخصا.

كما أعلنت روسيا، اليوم، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير مركز «فيكتور» في العاصمة الروسية موسكو، رينات ماكسوتوف، إنه تم عزل 4 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون في روسيا لسياح عائدين من بلدان مختلفة، حسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء على موقعها الإلكتروني.

كانت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا (روس بوتريبنادزور) قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإجراء اختبارين ضد فيروس كورونا على الوافدين إلى البلاد من جنوب إفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وسيشل، ومالاوي، وموزمبيق.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أن أكثر من 570 ألف طفل أُصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل حوالي 9.5% من إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في عموم البلاد.

فيما أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية، آنا بوبوفا، عن أن نحو 100 شخص قادمين من جنوب إفريقيا تم وضعهم في منشأة مراقبة (حجر صحي) بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم 24 شخصًا مُحتجزون في المستشفيات.