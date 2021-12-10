مع انخفاض درجات الحرارة.. أسباب التعرق الليلي وطرق علاجه

بدأ فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة يحرض الأغلبية من الناس على أن يكون السرير دافئًا مع ارتداء ملابس شتوية وجود البطانيات ذات الطبقات، ولكن عندما تجد نفسك مستيقظًا في منتصف الليل ويتساقط منك العرق وتتخلص من جميع أغطيتك، إذا فأنت تُعاني من ما يُسمى التعرق الليلي.

و وفقًا لموقع" "metro هذه هي لعنة التعرق الليلي حيث يعمل على إزعاج نومك، واليذ1 نستعرض في السطور التالية أسبابه وكيفية علاجه.

- ما الذي يسبب التعرق الليلي؟

أولا من الطبيعي تمامًا أن نتعرق أثناء الليل، ولكن أن نتعرق طوال الوقت، بالإضافة إلى الفراش الدافئ والبيجامات يمكن أن يجعل ذلك أكثر وضوحًا.

و يشرح الدكتور بالديب فارما، طبيب التجميل، أن الشخص قد يعتقد أن التعرق أثناء النوم سيكون مشكلة أكبر في الصيف، إلا أنه في الواقع يمكن أن يصبح أكثر إشكالية في الشتاء.

وأضاف، تنخفض درجات الحرارة ونبدأ في لف أنفسنا في طبقات، وزيادة التدفئة المركزية، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تعرق شديد تحت الإبط أثناء النوم، لكن التعرق الليلي يصبح مشكلة عندما يصبح التعرق مفرطًا ويحدث حتى عندما لا يكون الجو دافئًا.

تشمل الأسباب ما يلي:

- الوصول لسن اليأس .

- التوتر والقلق.

- انخفاض سكر الدم.

- فرط التعرق (التعرق المفرط).

- تعاطي الكحول والمخدرات.

- الأدوية ( مضادات الاكتئاب على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب التعرق الزائد ).

- كيفية علاج التعرق الليلي

إذا كان الأطباء يعتقدون أن التعرق الليلي هو أحد الآثار الجانبية للأدوية فقد يوصون ببديل، بالنسبة لأولئك الذين يمرون بسن اليأس، قد يوصي الطبيب بالعلاجات الهرمونية.

إذا لم يكن للتعرق الليلي سبب واضح ، فهناك خياران للعلاج لتقليل الآثار:

1- قد يصف طبيبك مضادًا أقوى للعرق يحتوي على سداسي هيدرات كلوريد الألومنيوم، وفي الحالات القصوى ، قد يختار بعض المصابين علاجًا للتيار الكهربائي منخفض الجهد يُعرف باسم الرحلان الشاردي أو حتى الجراحة لإزالة أو تعطيل الغدد العرقية.

2- علاج شائع للتعرق الزائد هو استخدام مادة البوتوكس،التي تعمل على حجب الإشارات العصبية، وبالتالي تقليل نشاط الغدد العرقية في مناطق معينة، و يوضح الجراح التجميلي والتجميل الدكتور أويف تورنر : "لقد تم استخدام البوتوكس لسنوات عديدة لعلاج هذا التعرق المفرط.

3- يتضمن العلاج بضع حقن غير مؤلمة من البوتوكس ، تستغرق بضع دقائق فقط ، ويتم حقنها في المنطقة السطحية حيث توجد الغدد العرقية ويقلل من نشاطها بأمان، من ثم سيستمر الجسم في التنظيم الذاتي لدرجة حرارته بشكل طبيعي مطروحًا منه تلك التعرق الليلي المزعج.

4- يوضح العديد من الأطباء أنه مع العلاج المتكرر، تبدأ الغدد العرقية في النهاية في إنتاج رطوبة أقل، لذلك لن تحتاج إلى الحصول على البوتوكس بانتظام.

5- يمكنك أيضًا تقليل التعرق الليلي في المنزل، عن طريق تجنب المسببات مثل الإجهاد، والكحول، والأطعمة الغنية بالتوابل، والتدخين، والبطانيات الثقيلة.

6- جرب ارتداء بيجاما مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء ، مثل القطن أو الحرير ، واخفض التدفئة المركزية في منزلك ليلاً.