الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

الليلة.. عمر خيرت يلتقى جمهوره فى حفل موسيقى بالتجمع الخامس

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي، مساء اليوم الجمعة، الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا يلتقى من خلاله بجمهوره، وذلك على خشبة مسرح الماركى بأحد المولات التجارية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته وأهم مؤلفاته الموسيقية  التى قدمها خلال مشواره الفني العريق، ومن بينها: "صابر يا عم صابر"، "البخيل وأنا"، "ليلة القبض على فاطمة"، "ضمير أبلة حكمت"، "خلى بالك من عقلك"، "قضية عم أحمد"، "مسألة مبدأ"، "اللقاء الثاني"، "عارفة"، "إعدام ميت"، "غوايش"، وغيرها من الأعمال.

تفاصيل أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

ونفدت جميع تذاكر عمر خيرت منذ 15 يومًا قبل موعد انطلاق الحفل، وذلك عقب طرحها مباشرة، حيث طرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات، الأولى بمبلغ 2000 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1200 جنيه، والرابعة بمبلغ 1000 جنيه، والخامسة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه مصري.

حفلات عمر خيرت خلال الفترة المقبلة

ويختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، لعام 2021، بحفلين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 ديسمبر الجاري، رفقة فريق الأوركسترا الخاص به.

وتعتبر حفلات الموسيقار الكبير من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدس الجمهور وإقامة حفلاته تحت شعار "كامل العدد" دائمًا.


حفل عمر خيرت بدار الأوبرا العمانية

كما يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين موسيقيين بدار الأوبرا العمانية بسلطنة عمان، وذلك الساعة السابعة مساء يومي 24 و25 فبراير 2022 المقبل.

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