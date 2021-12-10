الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

التشيك
التشيك

سجلت جمهورية التشيك 14 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن هذه الحصيلة تعد أقل بمقدار 4 آلاف و400 حالة عن الإصابات المسجلة في اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

وأوضح أن أكثر من 6300 شخص يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات من جراء الإصابة بالفيروس، حيث يرقد ما يزيد عن ألف شخص في العناية المركزة.

وأشار الراديو إلى أن أكثر من 2.31 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا في التشيك منذ بداية الجائحة، توفي من بينهم 34 ألفا و424 شخصا بسبب مضاعفات نتجت عن الإصابة بالفيروس.

وكان رصدت السلطات الصحية في التشيك، ثاني حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر راديو براغ، أن الحالة كانت مخالطة للحالة الأولى التي تم رصدها مؤخرا، وهي لسيدة وفدت مؤخرا من ناميبيا.

وحظرت جمهورية التشيك دخول الأشخاص العائدين من عدد من الدول الأفريقية، وفرضت على المسافرين الذين أمضوا أكثر من 12 ساعة في جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو ليسوتو أو زيمبابوي أو زامبيا أو موزمبيق حجرا صحيا لمدة 10 أيام عند الوصول.

وكان عدة آلاف من المحتجين قد تظاهروا في العاصمة التشيكية براغ، ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تعليق كل مستشفيات التشيك العمليات غير الطارئة لمواجهة واحد من أعلى معدلات التفشي الفيروسي في العالم.

وذكر راديو براغ التشيكي، على موقعه الإلكتروني، أن المتظاهرين الذين تجمعوا في متنزه يطل على مركز العاصمة التشيكية حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الراديو أن الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها شددت من إجراءات مكافحة كورونا يوم الخميس الماضي، حيث كما فرضت حظرا على التسوق لأجل أعياد الميلاد (الكريسماس)، والذي أصبح أحد الأسباب الأساسية لمظاهرات.

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وائل لطفي

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