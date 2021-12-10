الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تنجح في اختبار صاروخ موجه محلي الصنع

صاروخ موجه محلي
صاروخ موجه محلي الصنع

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح، اختبارات أداء رئيسية لصاروخ موجه محلي الصنع على متن سفينة قبل نشره العام المقبل.

وأكدت وكالة تقييم جودة الدفاع الحكومية الكورية، في بيانٍ أوردته وكالة "يونهاب"، أن الصاروخ أصاب الهدف المقصود في تجربتين، إحداهما أُجريت يوم الأربعاء والأخرى اليوم الجمعة.

وأوضحت أن الصاروخ مصمم لاعتراض الصواريخ القادمة أو إسقاط الطائرات المعادية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطويره في عام 2018 في إطار مشروع استحواذ بقيادة وكالة التنمية الدفاعية الحكومية (ADD).

وأكدت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة، أن البحرية تخطط لنشر نظام الأسلحة في سفنها الحربية الرئيسية، مثل الفرقاطات وسفن الإنزال وسفن زرع الألغام.

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