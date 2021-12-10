إدانة الممثل الأمريكى «جاسى سموليت» بتهمة فبركة الاعتداء عليه عام 2019

دانت محكمة أمريكية في شيكاغو، الممثل الأمريكي "جاسي سموليت"، بتهمة فبركة اعتداءٍ ذي طابع عنصري ادعى أنه استهدفه وأثار موجة من السخط يومها في الولايات المتحدة.

وكان الممثل "جاسي سموليت" متهمًا بأنه "فبرك" الاعتداء الكاذب من خلال دفع 3500 دولار لشقيقين من التابعية النيجيرية، وكذب بعد ذلك على الشرطة في إفادته.

وسيتم النطق بالحكم لاحقًا، ويواجه الممثل عقوبة السجن ثلاث سنوات، ولكن قد يُحكم عليه فقط بأعمال المصلحة العامة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكيل الدفاع عن "سموليت" المحامي "نينيي أوتشي"، قوله إن الممثل سيستأنف الحكم، واصفًا قرار المحكمة بأنه "غير متماسك".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب النطق بالحكم: "نحن واثقون بنسبة مئة في المئة بأننا سنفوز في هذه القضية عند الاستئناف".

ودفع "سموليت"، وهو النجم السابق لمسلسل "إمباير" التليفزيوني، ببراءته طوال المحاكمة.

وقال وكلاء الدفاع عن "سموليت" إن المعتديين عليه هما النيجيريان "أبيمبولا وأولابينجو أوسوندايرو" اللذان التقاهما خلال مشاركته في تصوير فيلم "إمباير"، وأنها أقدما على ذلك بدافع المال.

وأوضح الممثل أن مبلغ 3500 دولار الذي دفعه كان نظير تكاليف برنامج تدريب وتغذية وضعه "أبيمبولا" الذي حاول بعد ذلك من دون جدوى أن يحصل من "سموليت" على وظيفة حارس شخصي له.

واتهم الادعاء الممثل بأنه فبرك الاعتداء كونه أراد استغلال الحادثة في محاولة لدفع مسيرته المهنية، ولأنه كان يلوم شركة الإنتاج لعدم إصدارها أي رد فعل بعد تلقيه تهديدات من خلال رسالة ومكالمة هاتفية.

وأدلى الشقيقان الأسبوع الفائت بشهادتين تدينان الممثل الأسبوع الماضي.

وادعى النيجيريان أبيمبولا وأولابينجو أوسوندايرو، الأسبوع الفائت، أنهما تلقيا مبلغًا ماليًا لشن هذا الاعتداء الكاذب.

أما "جاسي سموليت" فوجهت إليه تهمة تقديم شكوى كاذبة، لكن التهم أُسقطت فجأة في مارس 2019 في مقابل عشرة آلاف دولار ويومي أشغال لخدمة المجتمع.