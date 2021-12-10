ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 5.3 مليون طن

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 ديسمبر 20،21 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و300 ألف و757 طنا، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و871 ألف و150 طنا، بالإضافة إلي تصدير 624 ألف 367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 620 ألف و769 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 263 ألف و719 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و364 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 102 ألف و282 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 83 ألف و799 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 37 ألف و554 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 26 ألف و192 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألف و27 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألف و893 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 15 ألف و139 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7840 طنا.