الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات موسعة لكشف لغز «جثة شاب» بمنشأة القناطر

يقوم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعمل تحريات لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بمنشأة القناطر، كما لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال شهود العيان الذين عثروا عليها.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات وغموض العثور على الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية.

وعقب مناظرة الجثة، ومعاينة مكان العثور عليها، تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف هوية الشاب، والتوصل لملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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