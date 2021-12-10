رفع 320 طن قمامة فى حملة نظافة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، حملة مكبرة للنظافة العامة داخل الشوارع بالمدينة والقرى ورفع القمامة لتوفير بيئة نظيفة وصحية بالمركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت حملة النظافة العامة عن رفع 320 طن قمامة من الشوارع والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة من أجل بيئة بيئة خالية من الفيروسات ومسببات الأمراض طبقا لتوجيهات أجهزة الدولة ببذل كافة الجهود فى تحسين جودة الخدمات والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أن هدفنا تحسين جودة حياة جميع المواطنين وتنفيذ خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية سواء داخل القرى أو المدينة والعمل على راحة المواطنين من خلال الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وشن حملات النظافة العامة وتسهيل طلبات وخدمات المواطنين وبذل الجهود لشعورهم بالرضا التام، مشيرا إلى متابعة رفع القمامة من أهم الأولويات التى يتم العمل عليها بصفة مستمرة بصفة يومية منذ الصباح الباكر وعلى مدار اليوم.

وأوضح عبدالمنعم أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة مكافحة الباعوض والحشرات على مستوى الترع والمصارف داخل قرى الوحدات المحلية من خلال مواصلة جهود الحملات لشعور كل مواطن بالرضا والراحة التامة

وفى سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور على الإدارة الصحية ومركز طب الأسرة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات والتعليمات ومتابعة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والتطهير والتأكيد على متابعة انضباط العاملين وضرورة تقديم الخدمات للجماهير في سهولة ويسر ودون أي معاناة.

وشدد رئيس المركز والمدينة على مواصلة جهود متابعة تقديم الخدمات الطبية والعمل على راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات.